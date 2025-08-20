محافظ بورسعيد يفتتح أول معرض للأدوات المدرسية للعام الدراسي 2025

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أول معرض من نوعه على مستوى الجمهورية لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري، حيث يقام المعرض على مساحة 1000 متر بالشارع الثلاثيني وسط المدينة.



وتفقد محافظ بورسعيد يرافقه عمرو الشافعي أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد، والنائبة أمل عصفور عضو مجلس التواب، أقسام المعرض، للتعرف على طبيعة المنتجات ومستوى التخفيضات، حيث أشادا بما يقدمه المعرض من خصومات كبيرة تصل في بعض المنتجات إلى 40%، مع أسعار تبدأ من 1 جنيه فقط، بما يخفف العبء عن أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد.



ويشارك في المعرض عدد من كبار التجار وأصحاب المصانع، حيث تتنوع المنتجات المعروضة ما بين الزي المدرسي والأحذية والشنط والأدوات المكتبية وغيرها، بما يتيح للمواطنين شراء كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق.

دعم الأسر البسيطة



ويهدف المعرض إلى دعم الأسر البسيطة وتوفير بدائل متعددة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية والحزب على مساندة المواطنين خلال موسم الاستعداد للمدارس.

ككما تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين محافظة بورسعيد وحزب الشعب الجمهوري لمتابعة الأسعار بشكل يومي وضمان استقرارها طوال فترة المعرض، بما يحقق الهدف الأساسي من إقامته وهو التخفيف عن كاهل المواطنين.