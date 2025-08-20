قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح أول معرض للأدوات المدرسية للعام الدراسي 2025

الأسعار تبدأ من 1 جنيه.. محافظ بورسعيد يفتتح أول معرض للأدوات المدرسية في مصر
الأسعار تبدأ من 1 جنيه.. محافظ بورسعيد يفتتح أول معرض للأدوات المدرسية في مصر
محمد الغزاوى

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أول معرض من نوعه على مستوى الجمهورية لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري، حيث يقام المعرض على مساحة 1000 متر بالشارع الثلاثيني وسط المدينة.


وتفقد محافظ بورسعيد يرافقه عمرو الشافعي أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد، والنائبة أمل عصفور عضو مجلس التواب، أقسام المعرض، للتعرف على طبيعة المنتجات ومستوى التخفيضات، حيث أشادا بما يقدمه المعرض من خصومات كبيرة تصل في بعض المنتجات إلى 40%، مع أسعار تبدأ من 1 جنيه فقط، بما يخفف العبء عن أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد.


ويشارك في المعرض عدد من كبار التجار وأصحاب المصانع، حيث تتنوع المنتجات المعروضة ما بين الزي المدرسي والأحذية والشنط والأدوات المكتبية وغيرها، بما يتيح للمواطنين شراء كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق.

دعم الأسر البسيطة


ويهدف المعرض إلى دعم الأسر البسيطة وتوفير بدائل متعددة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية والحزب على مساندة المواطنين خلال موسم الاستعداد للمدارس.

ككما تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين محافظة بورسعيد وحزب الشعب الجمهوري لمتابعة الأسعار بشكل يومي وضمان استقرارها طوال فترة المعرض، بما يحقق الهدف الأساسي من إقامته وهو التخفيف عن كاهل المواطنين.

بورسعيد مصر معرض محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

بنيامين نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو غير معني بالهدنة مع حماس

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: جانتس يجري مشاورات بشأن العودة للحكومة لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى

إيتمار بن غفير

بن غفير يجبر الأسرى الفلسطينيين على مشاهدة صور الدمار الذي خلّفته الحرب داخل السجون

بالصور

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد