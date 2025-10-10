اليوم.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرى" الخرمان، الكريمات، البرمبل" بمركز اطفيح، وذلك لمدة ١٢ ساعة بداية من اليوم الساعة الثامنه مساء الموافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٥ إلى الساعة الثامنه صباح يوم السبت الموافق ١١/ ١٠ /٢٠٢٥.
وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى طلب الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بتغيير جزء من خط مياه الشرب قطر ٦٠٠ مم؛ لتعارضه مع تنفيذ خط انحدار الصرف الصحى الرئيسي بقرية الخرمان بأطفيح.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.