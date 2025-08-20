قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تماطل ولم ترد على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يبحث آليات تنفيذ قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025

محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم اجتماعا موسعا ،لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي صدق عليه  الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وبدأ سريانه اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، ورؤساء الأحياء، والمستشار محمد موسى، بالإضافة إلى مديري المديريات والإدارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز ملامح القانون الجديد، والذي نص على:

•    تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعيين.
•    وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية )
•    تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية وفقا لأحكام المادتين ( 4 ، 5 ) من هذا القانون 
•    إلغاء التشريعات السابقة بانتهاء هذه الفترة.
•    تشكيل لجان بالمحافظات لحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون.

 

وخلال الاجتماع ، وجه اللواء محب حبشي بتشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، لحصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى المحافظة وفق الضوابط المقررة مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الحصر في المواعيد المحددة.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على التطبيق الفعال للقانون بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة البعد الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الايجار الجديد

