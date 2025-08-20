قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على معرض الأدوات المدرسية ببورسعيد

إقبال كبير في الساعات الأولى على معرض أدوات بورسعيد المدرسية أسعار تبدأ من 1 جنيه وتخفيضات تصل إلى 40%
إقبال كبير في الساعات الأولى على معرض أدوات بورسعيد المدرسية أسعار تبدأ من 1 جنيه وتخفيضات تصل إلى 40%
محمد الغزاوى

شهد معرض الأدوات المدرسية الأول بمحافظة بورسعيد، والذي افتتحه اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري، إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لافتتاحه، حيث توافدت الأسر لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات.

أقيم المعرض على مساحة 1000 متر بالشارع الثلاثيني، بمشاركة كبار التجار وأصحاب المصانع، وتنوعت المنتجات ما بين الزي المدرسي والأحذية والحقائب والأدوات المكتبية، وسط تخفيضات تصل إلى 40%، وأسعار تبدأ من جنيه واحد فقط، الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق.

إقبال كبير في الساعات الأولى على المعرض

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته بالمعرض أن الهدف من تنظيم هذه الفعاليات هو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وتوفير احتياجات الطلاب بجودة وأسعار مناسبة، مشيدًا بالتنظيم المميز للمعرض ومشاركة الكيانات السياسية والقطاع الخاص في دعم هذه المبادرات.


فيما أكد  عمرو الشافعي أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد أن الحزب يحرص على التواجد وسط المواطنين في مثل هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات مشتركة بين المحافظة والحزب تتابع بشكل مستمر الأسعار لضمان استقرارها طوال فترة المعرض.

بورسعيد الأدوات المدرسية محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

