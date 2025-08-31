قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع تطوير 2560 فداناً بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان

تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق بمساحة 2560 فدانا بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والجاري تنفيذها في إطار توفير بنية أساسية جاذبة للاستثمار ودعم الصناعة والإنتاج.


وشدد المهندس شريف الشربيني، على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف المتابعة الميدانية لتذليل أي عقبات، وتنفيذ المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة وطبقاً للجداول الزمنية المقررة.

أطوال شبكات المياه


وفي السياق ذاته، أوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن إجمالي أطوال شبكات المياه بمناطق التطوير 79790 مترا، وإجمالي شبكات الصرف 14410 امتار، وأطوال الطرق 962000 متر، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها أعمال رصف وتطوير شبكات الطرق (الأسفلت) إلى جانب إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف بـ4 مناطق صناعية.

رفع كفاءة البنية التحتية


وتفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، ومسئولو الجهاز،  أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعيةA`1 وA2 وA`3، موضحًا أن خطة التطوير تشمل إعادة التأهيل الكامل لطبقات الأساس، يليها فرش الطبقة الرابطة ثم الطبقة السطحية النهائية من الأسفلت، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والقدرة على استيعاب الحمولات المرورية الثقيلة الناتجة عن حركة النقل والشاحنات داخل المناطق الصناعية.

تجديد خطوط وشبكات المرافق


كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال إحلال وتجديد خطوط وشبكات المرافق بالتوازي مع عمليات الرصف، لضمان استدامة البنية التحتية وعدم الحاجة إلى أي أعمال تكسير مستقبلية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، ويعزز من قدرة المدينة الصناعية على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه، أن هذه الأعمال تُنفذ وفق برنامج زمني محدد وبأعلى المعايير الفنية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير المدن الصناعية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

