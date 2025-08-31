تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

خفض البنك الاهلي المصري سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، ليصبح 17%.

خفض سعر الفائدة

صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بأن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت التالي:

- ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 17%.

الشهادات البلاتينية



- تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% / 16.75 % / 13.5 %، وذات العائد السنوي لتصبح 23 % / 18.5 % / 14 % .

سعر العائد على الشهادات الدولارية



كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية كالآتي:

- 3 سنوات بعائد شهري 4.75 %

- 5 سنوات بعائد شهري 4.85 %

- 7 سنوات بعائد شهري 4.90 %

على أن تسري الأسعار الجديدة اعتبارا من يوم غد الاثنين الأول من سبتمبر 2025.