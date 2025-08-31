تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

خفض البنك الاهلي المصري سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات، ليصبح 17%.
خفض سعر الفائدة
صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بأن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت التالي:
- تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 17%.
الشهادات البلاتينية
- تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% / 16.75 % / 13.5 %، وذات العائد السنوي لتصبح 23 % / 18.5 % / 14 % .
سعر العائد على الشهادات الدولارية
كما تم تعديل سعر العائد على الشهادات الدولارية كالآتي:
- 3 سنوات بعائد شهري 4.75 %
- 5 سنوات بعائد شهري 4.85 %
- 7 سنوات بعائد شهري 4.90 %
على أن تسري الأسعار الجديدة اعتبارا من يوم غد الاثنين الأول من سبتمبر 2025.