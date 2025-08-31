قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
التضامن تُصدر قرارًا بتكليف الدفعة 105 من خريجي الجامعات
اقتصاد

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
ولاء عبد الكريم

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال أغسطس الجاري، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4518 جنيهًا في مطلع الشهر إلى 4690 جنيهًا في ختامه، أي بزيادة قدرها 172 جنيهًا تعادل نحو 3.8%.

وأضاف “واصف”، بحسب التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات ، أن الذهب المحلي ارتفع خلال الأسبوع الأخير من الشهر بنسبة 2.2% بعدما أغلق عند 4685 جنيهًا للجرام، مقابل 4585 جنيهًا في بداية الأسبوع، مسجلًا أعلى سعر عند 4690 جنيهًا وأدنى مستوى عند 4565 جنيهًا للجرام.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة يعود إلى الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس من ارتفاع أسعار الذهب العالمية، والتي سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر، على خلفية تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل.

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عاد للارتفاع التدريجي داخل البنوك الرسمية، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز أسعار الذهب المحلي التي تعتمد بشكل رئيسي على حركة الدولار وسعر الأونصة العالمية.

وحول قرارات السياسة النقدية المحلية، لفت واصف إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتصبح الفائدة على الإيداع 22% وعلى الإقراض 23%، وسعر العملية الرئيسية 22.5%، لكنه أكد أن هذا القرار لم يترك أثرًا مباشرًا على الذهب في الوقت الراهن، مشددًا على أن المعدن يظل أكثر تأثرًا بحركة سعر الصرف والتطورات العالمية.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أن استحقاق بعض الشهادات البنكية خلال الفترة المقبلة قد يدفع إلى خروج جزء من السيولة النقدية من البنوك، وهو ما قد يتجه إلى البورصة والذهب، الأمر الذي يمنح المعدن الأصفر دعمًا إضافيًا على المدى المتوسط.

أما على الصعيد العالمي، فقد أشار واصف إلى أن الذهب استطاع خلال الأسبوع الماضي أن يغلق تداولاته فوق مستوى المقاومة 3430 دولارًا للأونصة، مما يمنحه فرصة لاختبار المستوى النفسي المهم عند 3500 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي نتيجة توقعات خفض الفائدة.

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

