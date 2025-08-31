قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلامي: الأهلي لن يكون ملزما بسداد شرط جزائي لـ ريبيرو حال إقالته غدًا
مجدي عبدالغني بعد خسارة الأهلي: عايزين نعرف مين جاب ريبيرو
سعر الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 في مصر
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد
محمد حماقي يحيي حفل الساحل الشمالي بأجمل أغانيه
تقارير تزعم استشهاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في قصف إسرائيلي
ضربا شخصا أثناء سيرهما بدراجة نارية.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة
إعلام عبري: المجلس الأمني المصغر سيناقش اليوم الخطة العسكرية فقط
علي جمعة: من أُتيح له فهم الحقيقة المحمدية ولو بشكل يسير يظل النور في قلبه دائمًا
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ26 من مصر باتجاه قطاع غزة
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بعدما أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب قوية بلغت 2.3%، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أشهر.

وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.


 

سعر الذهب في مصر اليوم  الأحد 31-8-2025

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأحد 31-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3447 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4020 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4690 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 
سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5360 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  37.520  جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

