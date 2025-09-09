قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. يشهد سعر صرف الدولار تراجعًا في البنوك مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديث لأسعار صرف العملات في نهاية تعاملات أمس. 

سعر صرف الدولار أمام الجنيه

تراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي نحو 48.57جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع. 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.56جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع. 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع. 

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع. 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني لنحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، قناة السويس، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية، نكست، المصرف المتحد، الكويت الوطني) نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدوليCIB، الأهلى المتحد) نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول، البركة، التنمية الصناعية) نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.53 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، ميد بنك) لنحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدى أجريكول ليسجل نحو 48.40 جنيه للشراء و 48.50 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار الآن أمام الجنيه سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري سعر صرف الدولار أمام الجنيه سعر الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد