اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 7-9-2025

محمد يحيي

استمر استقرار سعر أعلي دولار داخل البنوك المصرية وذلك في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-9-2025، علي مستوي البنوك المصرية.

أعلى سعر دولار اليوم

و سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء مقابل 48.66 جنيه .

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

آخر تحديث لأعلى دولار اليوم

وتضمن أغلى سعر دولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الخاصة من بينها  " سايب، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي".

استقرار سعر الدولار

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تداولات اليوم الأحد داخل البنوك العاملة في مصر.

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

3 أيام إجازة في البنوك

ومنح البنك المركزي المصري  العاملين في بنوك مصر، إجازة 3 أيام متصلة بدأت من الخميس الماضي حتي مساء أمس السبت؛  بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف و إجازة العاملين في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

مواعيد عمل البنوك

وعادت البنوك المصرية صباح اليوم لعملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري، الصادر يوم الأربعاء الماضي.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في آخر يوم عمل بالبنوك أمام الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع .

سعر الدولار في مصر

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في آخر تحديث لدى البنك المركزي المصري أمام الجنيه؛نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.49 جنيه للبيع و 48.63 جنيه للشراء في بنك لتعمير والاسكان

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.51جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك “ التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، نكست،كريدي أجريكول، المصرف العربيالدولي، البركة، المصري لتنمية الصادرات”

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، HSBC، المصرف المتحد، القاهرة، الإسكندرية، قناة السويس،التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.56 جنيه للشراء مقابل 48.66 جنيه للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي"

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي.

معدلات الشمول المالي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع. 

ويأتي هذا التطور مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025.

وأكدت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي أن الشمول المالي بين السيدات شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، وذلك بفضل جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.

