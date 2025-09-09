سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-9-2025

تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العربي الإفريقي الدولي نحو 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان لنحو 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني لنحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، قناة السويس، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، الشركة المصرفية الدولية، نكست، المصرف المتحد، الكويت الوطني) نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد) نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبو ظبي الأول، البركة، التنمية الصناعية) نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.53 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، ميد بنك) لنحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول؛ ليسجل نحو 48.40 جنيه للشراء و 48.50 جنيه للبيع.