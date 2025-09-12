قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إسرائيل تتهم قطر بإيواء قادة حماس ومجلس الأمن يدين استهداف الدوحة
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم 12-9-2025
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 12-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار في مصر؛ استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025، علي مستوي الجهاز المصرفي المحلي.

سعر الدولار في أول التعاملات

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، ثباتا دون تغيير على مستوي السوق الرسمية بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك أمس الخميس.

تعطل البنوك

وقرر البنك المركزي المصري بصورة دورية، تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي المصري.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

مواعيد إجازة البنوك

تبدأ إجازة البنوك بموجب قرار البنك المركزي المصري والذي يتضمن؛ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتي مساء السبت من كل أسبوع ضمن مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي على اختلاف درجاتهم ومواقعهم الوظيفية علي مستوي الجمهورية.

الدولار يتحرك

وتعرض الدولار مقابل الجنيه لنزيف جديد مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس، ليفقد  ما يقارب 30 قرشا من قيمته علي أساس أسبوعي وسط تذبذب تعرضت له العملة الأجنبية في مواجهة الجنيه.

الجنيه يصعد

وصعد الجنيه المصري أمام الدولار مقدار ما يقارب 0.05% في المتوسط منذ مطلع الأسبوع الحالي.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

آخر تحديث لـ الدولار اليوم

وجاء أخر تحديث مسجل لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

أقل سعر دولار اليوم

وصل أقل سعر دولار مسجل أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في  البنك المصري الخليجي

وجاء ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، ميد بنك، التعمير والاسكان"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع في بنوك “العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،سايب”

الآن رسميا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 12-12-2024

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، البركة، التنمية الصناعية، المصرف المتحد".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، HSBC،قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر،فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات"

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار 

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.21 جنيه للشراء و 48,31 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع في بنك القاهرة

بلغ ثالث أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع في بنك نكست.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر الدولار أمام الجنيه أقل سعر دولار اليوم أعلي دولار اليوم سعر الدولار في البنوك اجازة البنوك الدولار في البنك المركزي

