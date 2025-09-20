اعرف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى 10 بنوك

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك، مع تحركات طفيفة في بعض المصارف الخاصة.

واستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الصرف المرجعي، في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أسعار الدولار في 10 بنوك اليوم:

البنك الأهلي المصري: 48.14 جنيه للشراء – 48.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 48.14 جنيه للشراء – 48.24 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.10 جنيه للشراء – 48.20 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.14 جنيه للشراء – 48.24 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء – 48.24 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.09 جنيه للشراء – 48.19 جنيه للبيع.



أظهر رصد الأسعار أن الفارق بين أعلى وأدنى سعر شراء للدولار بلغ نحو 6 قروش فقط، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الرسمي. وسجل بنك الإسكندرية أعلى سعر شراء عند 48.15 جنيه، بينما جاء بنك التعمير والإسكان عند أدنى مستوى للشراء عند 48.09 جنيه.

ويرى محللون أن استقرار سعر الدولار في البنوك يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق الرسمي، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

كما أشاروا إلى أن الفارق البسيط بين أسعار البيع والشراء، الذي يدور في حدود 10 قروش، يؤكد السيطرة على تقلبات سوق الصرف ويعزز ثقة المتعاملين.