اقتصاد

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

آية الجارحي

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد 5-10-2025، في البنوك.

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الريال السعودي اليوم 5 أكتوبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 12.79 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.74 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي الان 

سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات 12.74 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 12.73 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.72 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 

سعر الريال السعودي في المصرف العربي 12.72 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في اتش اس بي سي 12.72 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد 12.72 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  ميد بنك 12.70 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي 12.70 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بنك نكست  12.70 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  قناة السويس 12.68 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري  12.68 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر   12.68 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل   12.67 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة  12.65 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول   12.65 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني   12.65 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني   12.63 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة  12.65 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول   12.63 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي 12.60 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

طريقة عمل الكوكيز السريع..
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
