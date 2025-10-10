أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط

لقي شاب مصرعه اليوم الجمعة بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد منفلوط القبلي بمحافظة أسيوط.

اصطدام قطار بشخص

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا بحادث اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره منزلقان السكة الحديد.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع حمدي فرغلي إبراهيم، يبلغ من العمر 20 عامًا، عامل ، ومقيم مدينة منفلوط منفلوط.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة،تحرر محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.