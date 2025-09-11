قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط

إيهاب عمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمدينة أبنوب في أسيوط.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمدينة أبنوب ووجود جثة ومصابين. 

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين 


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد من عائلتي التراكوه وبيت دهمان بسبب خلافات الجيرة. 


أسفر الحادث عن مصرع " عثمان. ح . ش "25 عامًا، وإصابة كلا من " علي . ف . ش " 25 عاما، و " أحمد . ر . ش " 24 عامًا، و " مهدي . ش . ع "57 عاما، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبنوب المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

