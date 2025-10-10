قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 11 طن زيوت سيارات مستعملة مغشوشة داخل مصنع وتعبئتها بعلامة تجارية مزيفة بالبدرشين

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط ١١ طن زيوت سيارات مستعملة مغشوشة داخل مصنع وتعبئتها بعلامة تجارية مزيفة بالبدرشين بدون ترخيص بمنطقة منشأة دهشور مركز البدرشي، يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة وتعبئتها في جراكن بعلامة تجارية مزيفةستار أويل، حيث تم ضبط ١٠ أطنان زيوت مستعملة و٤٠٠ جركن زيت منتج نهائي بإجمالي ١١ طن زيوت مغشوشة وتم التحفظ على كافة المضبوطات والمعدات المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية. 

وتمت عملية الضبط بإشراف العميد عدلي الجمال مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، والعقيد حسن الصبان وكيل الإدارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مباحث التموين تواصل تكثيف حملاتها اليومية لضبط الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو المدعمة خارج منظومة الدولة، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو تلاعب في قوت المواطنين.

يأتي ذلك فى اطار الحملات التى وجهها المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لتنفيذ حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع التلاعب في السلع .
 

محافظة الجيزة زيوت مغشوشة البدرشين

