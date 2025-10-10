قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتفالا بالتأهل للمونديال.. أبو ريدة يعفي مدربي مصر من رسوم رخصة التدريب Pro

مدربي مصر
مدربي مصر
منتصر الرفاعي

أعلن المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى لكرة القدم «فيفا»، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحمل رسوم المشاركين في رخصة التدريب pro، التي ينظمها الاتحاد المصري لأول مرة في تاريخه، وذلك احتفالا بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026. 

وافتتح أبو ريدة، فعاليات رخصة التدريب pro،  اليوم الجمعة، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، بالإضافة إلى التونسي بالحسن مالوش المحاضر الدولي من فيفا.

وتقدم للحصول على الرخصة التدريبية "Pro"، مجموعة من رموز ونجوم الكرة المصرية، على رأسهم:

  • حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.
  • شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.
  • حلمي طولان عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب.
  • محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي.
  • حمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب.
  • ممدوح المحمدي وأحمد حيدر المحاضران بالاتحادين الإفريقي والمصري.
  • محمد وهبة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للناشئين.
  • وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007.
  • أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة.
  • خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك.
  • معتمد جمال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك.

 كما تقدم للدورة كل من: «طارق العشري، محمد عودة، عبد الله درويش، طلعت محرم، أحمد حيدر، حازم أبو النور، محمد عثمان، محمد كيتا، عبد الستار صبري، هيثم شعبان، أسامة عرابي، مجدي عبد العاطي، أحمد فكري الصغير، أسامة عبد الكريم، حسين عبد اللطيف، أحمد سالم، ياسر رضوان، سامي قمصان، عبد الحميد البسيوني، علاء عبد العال، تامر مصطفى، أيمن السراج، وليد أبو العلا، أحمد فتح الله، ربيع ياسين، كمال عبد الواحد».

المهندس هاني أبو ريدة فيفا ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم رخصة التدريب pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

نقابة الاطباء

توافد كبير من الأطباء على انتخابات التجديد النصفى فى النقابة الفرعية بأسوان

خلال الندوة

الإسماعيلية.. مظاهرة دعم وتأييد للرئيس السيسي والدولة المصرية بعد وقف إطلاق النار والعدوان على غزة

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

ضبط المتهم في واقعة التحرش داخل صيدلية بسوهاج

بالصور

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد