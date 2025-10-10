احتفالا بالتأهل للمونديال.. أبو ريدة يعفي مدربي مصر من رسوم رخصة التدريب Pro

أعلن المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى لكرة القدم «فيفا»، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تحمل رسوم المشاركين في رخصة التدريب pro، التي ينظمها الاتحاد المصري لأول مرة في تاريخه، وذلك احتفالا بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026.

وافتتح أبو ريدة، فعاليات رخصة التدريب pro، اليوم الجمعة، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، بالإضافة إلى التونسي بالحسن مالوش المحاضر الدولي من فيفا.

وتقدم للحصول على الرخصة التدريبية "Pro"، مجموعة من رموز ونجوم الكرة المصرية، على رأسهم:

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

حلمي طولان عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب.

محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي.

حمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب.

ممدوح المحمدي وأحمد حيدر المحاضران بالاتحادين الإفريقي والمصري.

محمد وهبة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للناشئين.

وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007.

أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة.

خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك.

معتمد جمال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك.

كما تقدم للدورة كل من: «طارق العشري، محمد عودة، عبد الله درويش، طلعت محرم، أحمد حيدر، حازم أبو النور، محمد عثمان، محمد كيتا، عبد الستار صبري، هيثم شعبان، أسامة عرابي، مجدي عبد العاطي، أحمد فكري الصغير، أسامة عبد الكريم، حسين عبد اللطيف، أحمد سالم، ياسر رضوان، سامي قمصان، عبد الحميد البسيوني، علاء عبد العال، تامر مصطفى، أيمن السراج، وليد أبو العلا، أحمد فتح الله، ربيع ياسين، كمال عبد الواحد».