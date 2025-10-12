محافظ أسيوط: المشروعات الغذائية تسهم في خلق فرص عمل وتحسين القيمة المضافة للمحاصيل

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، يرافقه اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز البداري، شملت مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان، والسوق الحضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر، إلى جانب أعمال طريق البداري – البحر الأحمر الجاري العمل على إنشاؤه وتهيئة محيطه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

خطوط إنتاج متطورة لتصنيع نحو 48 منتجًا من الرمان

ويعد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان أحد أكبر المشروعات الصناعية والزراعية في الصعيد، يقام على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تقترب من 600 مليون جنيه، ويضم خطوط إنتاج متطورة لتصنيع نحو 48 منتجًا من الرمان، من بينها العصائر والدبس والمنتجات المجففة.

وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة المبنى الإداري للمجمع المقام على مساحة 350 مترًا مربعًا، والذي تم تنفيذ 80% منه، إلى جانب لوحة توزيع الكهرباء بقدرة 10 ميجا فولت لخدمة المرحلة الأولى من المشروع مع خطة مستقبلية للتوسعة إلى 60 ميجا.

وأكد محافظ أسيوط أهمية المشروع باعتباره نموذجًا للتكامل الصناعي والزراعي يسهم في خلق فرص عمل وتحسين القيمة المضافة للمحاصيل المحلية، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة والسلامة المهنية، فيما أشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في التصنيع الزراعي لمحصول الرمان الذي تشتهر به المحافظة، ويدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة مشروع السوق الحضري للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر المقام على مساحة 20 ألف متر مربع (نحو 5 أفدنة) بتكلفة تقديرية 115 مليون جنيه، ويضم 75 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، ومبنى إداريًا متكاملًا، وثلاجة مركزية لحفظ المنتجات بما يحقق استقرار الأسعار ودعم الحركة التجارية بالمركز والمراكز المجاورة.

وتابعا الأعمال الأولية بطريق البداري – البحر الأحمر بطول نحو 35 كم، والذي يعد شريانًا استراتيجيًا جديدًا للتنمية والاستثمار في الصعيد، إذ يسهل حركة النقل والتجارة بين محافظتي أسيوط والبحر الأحمر، ويدعم المشروعات الصناعية والزراعية الجارية بالمنطقة، كما تفقدا أعمال تسوية الأراضي وردم المناطق المنخفضة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية ووحدة الإنقاذ السريع، تمهيدًا لاستكمال مراحل التنفيذ.

واختتم المحافظ جولته بتفقد معرض لتصدير الخضروات والفواكه المخصصة للأسواق الأوروبية والعربية، واطمأن على جودة منتجات الرمان المعدة للتصدير، مؤكدًا أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، وتعزيز دور أسيوط كمركز محوري للتنمية في صعيد مصر.