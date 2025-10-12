قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكولات تعاون للتنمية

محافظ أسيوط يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث التعاون المشترك وتوقيع بروتوكولات جديدة لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة
محافظ أسيوط يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث التعاون المشترك وتوقيع بروتوكولات جديدة لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة
إيهاب عمر

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بمكتبه، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تناولت بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والحضرية بالمحافظة، إلى جانب مناقشة فرص تنفيذ مشروعات جديدة تسهم في دعم خطط التنمية المستدامة بصعيد مصر.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد مدير عام جهاز تنمية المشروعات، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق، كما شارك من جانب الهيئة العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والشهباء علي مدير عام الشئون القانونية.

تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد

في مستهل اللقاء، رحب محافظ أسيوط برئيس الهيئة والوفد المرافق، مشيدًا بدور هيئة تنمية الصعيد في دعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمحافظات الجنوب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين أجهزة الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير الحرف اليدوية والتراثية

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن أسيوط تزخر بفرص تنموية واعدة ومقومات اقتصادية وصناعية كبيرة، مؤكدًا اهتمامه بتطوير الحرف اليدوية والتراثية مثل صناعة التللي والسجاد ومنتجات خان الخليلي، لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة مستعرضًا نجاح جناح أسيوط في معرض "تراثنا" بالقاهرة، وما حظي به من إشادة واسعة بجودة منتجاته ودقة تصميماته.

كما تناول اللقاء متابعة المشروعات المشتركة بين المحافظة والهيئة، ومنها مجمع الصناعات الغذائية بقرية الكوم الأحمر بالبداري والمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية بساحل سليم، إلى جانب مشروعات الثروة الحيوانية ومجمعات الألبان، مشيرًا إلى دعم مبادرة "القرية المنتجة" لتشجيع القرى على التخصص في إنتاج سلع مميزة تشتهر بها.

وخلال اللقاء، طرح المحافظ فكرة التعاون في تصنيع الأقمشة من ألياف قشر الموز كخامة طبيعية ذات جودة عالية، فيما أعرب رئيس الهيئة عن إعجابه بجودة منتجات التللي وخيوط الصرما اليدوية التي اطلع عليها خلال الزيارة.

وأشاد اللواء عمرو عبد المنعم بالتعاون القائم مع محافظة أسيوط، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم مختلف القطاعات التنموية بالمحافظات الجنوبية ورفع كفاءة المشروعات الخدمية بما يحافظ على المال العام ويخدم التنمية المستدامة.

وعلى هامش اللقاء، شهد الجانبان توقيع عدد من عقود الاتفاق وبروتوكولات التعاون بين المحافظة والهيئة، تضمنت تطوير ورفع كفاءة مزرعة ألبان عرب مطير، ومزرعة تسمين عرب العوامر بمركز أبنوب، وتشغيل مصنع الرمان بالكوم الأحمر، وإنشاء وتشغيل المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية، إلى جانب بروتوكول تعاون عام لتعزيز الشراكة المستقبلية في مجالات التنمية المختلفة.

كما تسلم محافظ أسيوط شيكًا بنكيًا بقيمة 500 ألف جنيه من الغرفة التجارية بأسيوط، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في إطار دعم التعليم الفني وتطوير ورشه، حيث سيتم تجهيزها بمسبك حديث لتدريب الطلاب على تصنيع وإصلاح أغطية الصرف الصحي بما يلبي احتياجات الأحياء والمراكز المختلفة.

وفي ختام اللقاء، التقط الحضور الصور التذكارية مع محافظ أسيوط ورئيس الهيئة، في أجواء سادها الود والتفاهم، مؤكدين استمرار التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة ودعم مسيرة التنمية في صعيد مصر.

أسيوط رئيس هيئة تنمية الصعيد مشروعات صعيد مصر المجمع الصناعي المجمع الصناعي الحرفي مجمع الصناعات الغذائية

