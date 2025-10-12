بجوائز تصل لـ 2500 جنيه.. التعليم تنظم المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم المسابقة الثقافية الدينية الكبرى 2025/2026، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الأوقاف لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “ندعو طلاب المرحلة الابتدائية للمشاركة في المسابقة بالكتابة عن «التنمر وأخطاره على الفرد والمجتمع»”.
شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى
- أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.
- لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات، ولا يزيد على 15 صفحة.
- كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.
- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث.
- تعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.
- توضع حواشي (هوامش كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلا.
- يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدقة في التوثيق.
- الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 26 مارس 2026.
جوائز المسابقة الثقافية الدينية الكبرى
تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:
- الأول: 2500 جنيه.
- الثاني: 1500 جنيه.
- الثالث: 1000 جنيه.
- من الرابع إلي العاشر: 500 جنيه.