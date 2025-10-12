بجوائز تصل لـ 2500 جنيه.. التعليم تنظم المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم المسابقة الثقافية الدينية الكبرى 2025/2026، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الأوقاف لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “ندعو طلاب المرحلة الابتدائية للمشاركة في المسابقة بالكتابة عن «التنمر وأخطاره على الفرد والمجتمع»”.



شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

أن يكون الطالب مقيدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات، ولا يزيد على 15 صفحة.

كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث.

تعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

توضع حواشي (هوامش كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلا.

يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدقة في التوثيق.

الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 26 مارس 2026.



جوائز المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي: