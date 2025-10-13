جراحة دقيقة 4 ساعات.. فريق طبي بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينقذ حياة رضيع

نجح فريق طبي بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في إنقاذ حياة رضيع عمره 7 أيام، بعد إجراء جراحة معقدة استغرقت 4 ساعات، لعلاج حالة نادرة من انسداد بالمريء مصحوب بناسور كبير يصل إلى القصبة الهوائية، وهو ما تسبب في صعوبة شديدة في التنفس وعدم القدرة على الرضاعة منذ ولادته.

تحويل المريض من احدى مستشفيات قنا

وقال الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، أن الحالة جاءت إلى المستشفى عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وتم تحويلها من أحد مستشفيات محافظة قنا. لافتا الى استقبال الطفل الرضيع بقسم الحضّانات، وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة بشكل عاجل تمهيدًا للتدخل الجراحي.

انسداد كامل بالمريء

وأوضح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط أن نتائج الفحوصات أكدت وجود انسداد كامل بالمريء وناسور بحجم كبير بين المريء والقصبة الهوائية، مما استدعى التدخل الفوري لإنقاذ حياة الطفل. وتم تجهيز غرفة العمليات لإجراء الجراحة التي تُعد من أعقد جراحات الأطفال، وتتطلب دقة ومهارة عالية.

وأكد عميد كلية الطب أن الفريق الطبي تمكّن، خلال 4 ساعات من العمل فصل الناسور تمامًا عن القصبة الهوائية، وإعادة توصيل المريء بنجاح، إلى جانب تركيب قسطرة وريدية مركزية لضمان استمرار تقديم العلاج اللازم للرضيع عقب الجراحة. وخرج الطفل من غرفة العمليات في حالة مستقرة.

ووجه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط الشكر للفريق الطبي على جهودهم المتميزة، مثمنًا الدعم الكامل الذي تقدمه إدارة جامعة الأزهر للمستشفيات الجامعية، بمتابعة مباشرة من فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

الجدير بالذكر انه شارك في إجراء الجراحة كل من الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس أقسام الجراحة، و الدكتور أحمد الشامي رئيس وحدة جراحة الأطفال، والدكتور محمود عبد الهادي مدرس جراحة الأطفال

، والدكتور محمود ياسر طبيب مقيم جراحة أطفال.



كما شارك في طاقم التخدير الدكتور وحيد محمد مدرس التخدير والعناية المركزة ، والدكتور محمود طلعت، و الدكتور أحمد عاطف ، إلى جانب طاقم تمريض.