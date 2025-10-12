قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط ورئيس تنمية الصعيد يتابعان تشطيبات مجمع الصناعات الصغيرة ببني غالب

محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتابعان التشطيبات النهائية لمجمع الصناعات الصغيرة ببني غالب
محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتابعان التشطيبات النهائية لمجمع الصناعات الصغيرة ببني غالب
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، مجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية بأسيوط، والذي يضم 36 ورشة صناعية تم إنشاؤها بالشراكة بين هيئة تنمية الصعيد والغرفة التجارية بالمنطقة الصناعية بالصفا في بني غالب.

رافقهما خلال الجولة المهندس عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

 كما شارك من جانب الهيئة العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والشهباء علي مدير عام الشئون القانونية، والمهندس أحمد صالح مهندس بإدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة.

الانتهاء من تشييد الورش وتوصيل المرافق الأساسية

وخلال الجولة، اطلع المحافظ ورئيس الهيئة على نسب الإنجاز بمجمع الصناعات الصغيرة، حيث تم الانتهاء من تشييد الورش وتوصيل المرافق الأساسية، وجاري حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي وتسليم الورش لأصحابها.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على أن مجمع الصناعات الصغيرة يمثل نواة حقيقية لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني، مشددًا على حرص المحافظة على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب للشباب وصغار المستثمرين، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توفير فرص عمل حقيقية

وأشار المحافظ إلى أن هذه النوعية من المشروعات تأتي في إطار توسيع قاعدة الإنتاج وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات التنموية والصناعية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أسيوط.

أسيوط الهيئة العامة لتنمية الصعيد مجمع الصناعات الصغيرة 36 ورشة صناعية الغرفة التجارية الصفا في بني غالب توفير فرص عمل قاعدة الإنتاج دعم المبادرات

