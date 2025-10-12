ضبط 7 محطات وقود بأسيوط لتجميع 58.5 طن سولار وبنزين بدون وجه حق

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة من ضبط 7 محطات وقود بمركزي ديروط وأسيوط قامت بتجميع نحو 58.580 طنًا من السولار والبنزين بدون وجه حق، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول المنتجات البترولية ومنع أي ممارسات غير مشروعة تهدر حقوق الدولة أو تمس الدعم الموجه للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات جاءت تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس تامر محمد السيد عويس، وعضوية عبد الناصر كامل علي محمد، عضو اللجنة المركزية، وبالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، بقيادة المقدم إبراهيم سعيد، وإدارة مباحث تموين أسيوط، بقيادة المقدم محمد رشوان، والرائد أحمد عبد الكريم، وذلك في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية بالمحافظة.

تجميع كميات من السولار والبنزين المدعمين بطرق غير مشروعة

وقال المحافظ إن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة تمثلت في قيام بعض محطات الوقود بتجميع كميات من السولار والبنزين المدعمين بطرق غير مشروعة وتعطيل منظومات القياس الآلي للتنكات المعروفة باسم ATG بغرض التلاعب في الكميات الواردة والمنصرفة، حيث تم ضبط محطة بمركز ديروط جمعت 11,421 لترًا من السولار بطرق غير قانونية.

وأضاف: “كما تم ضبط محطة أخرى قامت بتعطيل منظومة القياس الآلي بما يسمح بالتلاعب في كميات الوقود، وتمكنت الحملة كذلك من ضبط محطة ثالثة جمعت 19,690 لترًا من السولار و10,155 لترًا من بنزين 95 بطريقة غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية، إلى جانب محطة رابعة تبين تعطيلها لمنظومة القياس الآلي بغرض إخفاء الكميات الحقيقية”.

وأوضح أن الحملات شملت أيضًا مركز أسيوط، حيث تم ضبط محطة بالكيلو 358 على طريق أسيوط – الوادي الجديد تصرفت في كمية بلغت 3,841 لترًا من السولار من خارج طلمبات الضخ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، كما تم ضبط محطة أخرى بشارع 23 يوليو تعمل دون ترخيص تشغيل، إلى جانب محطة جمعت 13,473 لترًا من بنزين 80 بطريقة غير قانونية وكلها مخالفات تؤكد إصرار بعض المتلاعبين على استغلال الدعم الموجه للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تسريب المنتجات البترولية للسوق السوداء.

وشدد على استمرار الحملات المفاجئة على محطات الوقود والمستودعات ومستودعات البوتاجاز للتأكد من انتظام العمل ومنع أي تجاوزات تمس الأمن التمويني للمواطنين.

وذكر أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن القانون سيطبق بكل حزم وعدالة على كل من يثبت تورطه في أي أعمال غش أو تلاعب.