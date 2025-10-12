قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 7 محطات وقود بأسيوط لتجميع 58.5 طن سولار وبنزين بدون وجه حق

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة من ضبط 7 محطات وقود بمركزي ديروط وأسيوط قامت بتجميع نحو 58.580 طنًا من السولار والبنزين بدون وجه حق، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تنفذها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة تداول المنتجات البترولية ومنع أي ممارسات غير مشروعة تهدر حقوق الدولة أو تمس الدعم الموجه للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات جاءت تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس تامر محمد السيد عويس، وعضوية عبد الناصر كامل علي محمد، عضو اللجنة المركزية، وبالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، بقيادة المقدم إبراهيم سعيد، وإدارة مباحث تموين أسيوط، بقيادة المقدم محمد رشوان، والرائد أحمد عبد الكريم، وذلك في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة التموينية بالمحافظة.

تجميع كميات من السولار والبنزين المدعمين بطرق غير مشروعة

وقال المحافظ إن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة تمثلت في قيام بعض محطات الوقود بتجميع كميات من السولار والبنزين المدعمين بطرق غير مشروعة وتعطيل منظومات القياس الآلي للتنكات المعروفة باسم ATG بغرض التلاعب في الكميات الواردة والمنصرفة، حيث تم ضبط محطة بمركز ديروط جمعت 11,421 لترًا من السولار بطرق غير قانونية.

وأضاف: “كما تم ضبط محطة أخرى قامت بتعطيل منظومة القياس الآلي بما يسمح بالتلاعب في كميات الوقود، وتمكنت الحملة كذلك من ضبط محطة ثالثة جمعت 19,690 لترًا من السولار و10,155 لترًا من بنزين 95 بطريقة غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية، إلى جانب محطة رابعة تبين تعطيلها لمنظومة القياس الآلي بغرض إخفاء الكميات الحقيقية”.

وأوضح أن الحملات شملت أيضًا مركز أسيوط، حيث تم ضبط محطة بالكيلو 358 على طريق أسيوط – الوادي الجديد تصرفت في كمية بلغت 3,841 لترًا من السولار من خارج طلمبات الضخ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، كما تم ضبط محطة أخرى بشارع 23 يوليو تعمل دون ترخيص تشغيل، إلى جانب محطة جمعت 13,473 لترًا من بنزين 80 بطريقة غير قانونية وكلها مخالفات تؤكد إصرار بعض المتلاعبين على استغلال الدعم الموجه للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تسريب المنتجات البترولية للسوق السوداء.

وشدد على استمرار الحملات المفاجئة على محطات الوقود والمستودعات ومستودعات البوتاجاز للتأكد من انتظام العمل ومنع أي تجاوزات تمس الأمن التمويني للمواطنين.

وذكر أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن القانون سيطبق بكل حزم وعدالة على كل من يثبت تورطه في أي أعمال غش أو تلاعب.

أسيوط ضبط 7 محطات وقود تجميع نحو 58580 طنًا من السولار المنتجات البترولية الرقابة على الأسواق حقوق الدولة مديرية التموين والتجارة الداخلية الهيئة المصرية العامة للبترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: العفو خلق عال يدل على إعراض المتخلق به عن شهوات النفس الدنيئة

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل وفاة الجنين تشفع لوالديه؟.. ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟

دار الإفتاء تواصل تفعيل مجالسها في المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن الكريم

دار الإفتاء تواصل مجالس المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد