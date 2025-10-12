رئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب بأسيوط: 65 مرشحا بينهم 3 سيدات تقدموا بأوراقهم

شهدت محافظة أسيوط، في اليوم الخامس من تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 تقدم مرشح واحد فقط ليصل بذلك إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن إلى 65 مرشحًا محتملًا على مستوى المحافظة بينهم 3 سيدات.



تقدم 65 مرشحا على المقاعد الفردية

وقال المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات وتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن محافظة أسيوط، إنه اليوم الخامس تقدم مرشح واحد فقط ليصل عدد المتقدمين على مستوى المحافظة 65 مرشحًا لخوض المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظة.



وأشار إلى أن أسيوط بها 4 دوائر لجان عامة بعدد 12 مقعد فردي بجانب مرشحي القوائم ، مشيرًا إلى أن من بين المرشحين على المقاعد الفردي من أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية، اما الباقين من المرشحين مستقلين من بينهم ضباط شرطة وجيش سابقين ومحامين وأساتذة جامعة.

قاعة انتظار مخصصة للمرشحين



أكد المستشار عماد علي أن المحكمة وفرت قاعة انتظار مخصصة للمرشحين، مع تنظيم الإجراءات من خلال توزيع أرقام تسلسلية لكل مرشح عند التقديم، ووضع علامات إرشادية واضحة لتسهيل الحركة داخل المحكمة، بالإضافة إلى تخصيص موظفين لتيسير الإجراءات ومنع التزاحم، بما يضمن انسيابية العملية التنظيمية.