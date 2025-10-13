صحة أسيوط: الكشف الطبي على 1650 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية جحدم

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1650 مواطنا في قافلة طبية مجانية نظمتها المديرية بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، يومي 11 و 12 أكتوبر 2025.

و أضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

9 عيادات ل 8 تخصصات في مختلف المجالات الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط أن القافلة شملت 9 عيادات ل 8 تخصصات في مختلف المجالات الطبية، أبرزها الباطنة، والأطفال، تنظيم الأسرة ، النساء ، الأنف والاذن ، والعظام، والجلدية، والأسنان، وقد وفرت الكشف والعلاج المجاني للأهالي، إلى جانب تنفيذ 14 محاضرة للتثقيف الصحي، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة دون أي مقابل، وهو ما يعكس التكامل الحقيقي في تقديم الخدمة الصحية.

من جانبه، أشار المعتصم بالله السيوطي المتحدث الإعلامي بمديرية الصحة باسيوط إلى أن القافلة شهدت تواجدًا كاملاً لجميع المبادرات الرئاسية الصحية، بما يعزز من تكامل الخدمات المقدمة ويحقق أقصى استفادة للأهالي حيث تم إجراء العديد من الفحوصات الطبية الدقيقة مجانًا، والتي تضمنت 177 فحصًا معمليًا (دم وطفليات) و 113 حالة كشف مبكر عن أمراض الضغط والسكر و 46 فحص سونار و 16 حالات أشعة عادية وخلع أسنان 16 حالة، وتم عمل 9 تقارير طبية وتحويل 9 حالات للمستشفيات..

وأضاف "السيوطي" أن القافلة الطبية بقرية جحدم التابعة للإدارة الصحية مركز منفلوط قد شهدت إقامة 14 ندوة تثقيفية استفاد منها 209 مواطن ومواطنة.