هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أخبار البلد

شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة

تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي
تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي
ياسمين بدوي

تشهد المدارس الثانوية إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الأول الثانوي “عام وبكالوريا”  لإستلام التابلت 

حيث قالت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك : تُهيب إدارة المدرسة بالسادة أولياء الأمور تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت، وهي:

  • إيصال تأمين التابلت من مكتب البريد +٢ صورة منه
  •  صورة من بطاقة ولي الأمر.
  •  صورة من شهادة ميلاد الطالب.
  •  إقرار استلام التابلت (يتوفر بالمدرسة).

وشددت المدارس الثانوية على أنه سيتم تسليم هذه الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت في المدرسة من قبل ولي الأمر شخصيًا، مؤكدةً أنه لن يُقبل أي استلام بدون حضور ولي الأمر.

وقالت المدارس الثانوية : في حاله وفاة الأب يتم حضور الام وإحضار صورة من شهادة الوفاة و ٢صورة من بطاقة ( الام ) ، وفي حاله الطلاق إحضار صورة الولاية التعليمية للام ، وفى حالة سفر الوالد يتم احضار ما يثبت مثل صورة جواز السفر او الاقامة + صورتين من بطاقة الاب بالاضافة لصورتين من بطاقة الام وفى هذه الحالة يتم التسليم بحضور الام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه :

  • يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة
  • يعتبر جهاز التابلت المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل
  • لا يتم تسليم التابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة
  • لا يتم تسليم أي التابلت لطلاب المنازل والخدمات

وأعلنت إدارة غرب القاهرة التعليمية ، أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت للطلاب دون عوائق أو ربطها بدفع التأمين، على أن يوقع ولي الأمر إقرارًا بتحمل المسؤولية في حالة فقد أو تلف الجهاز، لحين سداد التأمين بعد إتاحة الاسم على سيستم البريد

