رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية مياه البحر في محافظة شمال سيناء، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ، و/ وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور/ أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية.



وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ اهتمام الدولة بملف تحلية مياه البحر، والحرص على التوسع في هذا المجال بخطى سريعة، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة، مع الاعتماد بشكل أكبر على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في تعزيز وتعظيم كفاءة محطات التحلية وحجم إنتاجها.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة لديها احتياجات أساسية في مجال تحلية مياه البحر، وتسعى لتوطين الصناعات الخاصة بمكونات محطات تحلية المياه خلال الفترة القادمة، موضحاً أن مصر تستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا على المدى القصير، من 5 إلى 6 سنوات قادمة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة لجميع محطات تحلية المياه في محافظة شمال سيناء، والحرص على تشغيلها بأعلى مستوى من الكفاءة؛ بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف محطات تحلية المياه في محافظة شمال سيناء، ونظم تشغيلها، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة المياه ومحطات التحلية في سيناء بصفة عامة والتي تندرج ضمن المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مختلف المجالات، لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد ـ خلال الاجتماع ـ على السعي لتنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في مدينة العريش على أعلى مستوى من الكفاءة، ضمن مشروع تطوير منظومة مياه الشرب بالمدينة، بهدف تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب لتأمين كميات إضافية من مياه الشرب بشكل مستدام لجميع المناطق بها، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة شمال سيناء.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تشغيل محطة تحلية غرب العريش الكيلو 17 بطاقة 100 ألف م3 /يوم، والتي تخدم 350 ألف مواطن في مدينة العريش، وفي ضوء ذلك تم التنويه إلى مكوناتها التي تتضمن عدد 6 وحدات تحلية (قدرة الوحدة 16667 م3 /يوم) وتعمل بموفرات طاقة من نوع مبادلات الضغط (PX).