أخبار البلد

بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة 30 دولة ومنظمة

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
تقرير صدى البلد

تبدأ، بعد قليل، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وتستضيف مصر قمة دولية في شرم الشيخ، اليوم الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن أبرز المشاركين فيها الذين أكدوا حضورهم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

شرم الشيخ قمة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ قمة دولية قطاع غزة

