أحمد موسي: نتنياهو يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

أكد الإعلامي أحمد موسي، أن الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سوق يشاركان في قمة شرم الشيخ للسلام.

وأضاف خلال تغطية خاصة ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن قمة شرم الشيخ للسلام تاريخية، و أهم قمة بعد قمة 96، متابعا: “سيصل الرئيس ترامب إلى مطار شرم الشيخ الساعة 2 إلا ربع تحديدا، والرئيس السيسي سيقوم بإستقباله لأول مرة يصل ترامب إلى مصر ولم يزرها من قبل”.

وتابع: “بعد الإستقبال سيتوجه الرئيس السيسي مباشرة إلى المؤتمر ليكون فى إستقبال الرئيس ترامب هنا لإنعقاد القمة التاريخية، ثم يصطحب ضيف مصر إلى القاعة، وسيكون هناك قمة مصرية أمريكية، ثم هناك جلسة مهمة بين الرئيسين على المستوي الرئاسي وبحث الكثير من القضايا منها قضية السلام، ثم إنضمام الرئيس مع الرئيس ترامب إلى القمة التاريخية مع قادة الدول".