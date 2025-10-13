يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الرئيس السيسي سيتوجه لمطار شرم الشيخ الساعة 1:30 لإستقبال الرئيس الأمريكي ترامب الذى يأتي من تل أبيب إلى شرم الشيخ مباشرة.

وأضاف خلال تغطية خاصة ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن قمة شرم الشيخ للسلام تاريخية، و أهم قمة بعد قمة 96، متابعا: “سيصل الرئيس ترامب إلى مطار شرم الشيخ الساعة 2 إلا ربع تحديدا، والرئيس السيسي سيقوم بإستقباله لأول مرة يصل ترامب إلى مصر ولم يزرها من قبل”.

وتابع: “بعد الإستقبال سوف يتوجه الرئيس السيسي مباشرة إلى المؤتمر ليكون فى إستقبال الرئيس ترامب هنا لإنعقاد القمة التاريخية، ثم يصطحب ضيف مصر إلى القاعة، وسيكون هناك قمة مصرية أمريكية، ثم هناك جلسة مهمة بين الرئيسين على المستوي الرئاسي وبحث الكثير من القضايا منها قضية السلام، ثم إنضمام الرئيس مع الرئيس ترامب إلى القمة التاريخية مع قادة الدول".