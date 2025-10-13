قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
توك شو

يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
هاجر ابراهيم

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الرئيس السيسي سيتوجه لمطار شرم الشيخ الساعة 1:30 لإستقبال الرئيس الأمريكي ترامب الذى يأتي من تل أبيب إلى شرم الشيخ مباشرة.

وأضاف خلال تغطية خاصة ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن قمة شرم الشيخ للسلام تاريخية، و أهم قمة بعد قمة 96، متابعا: “سيصل الرئيس ترامب إلى مطار شرم الشيخ الساعة 2 إلا ربع تحديدا، والرئيس السيسي سيقوم بإستقباله لأول مرة يصل ترامب إلى مصر ولم يزرها من قبل”.

وتابع: “بعد الإستقبال سوف يتوجه الرئيس السيسي مباشرة إلى المؤتمر ليكون فى إستقبال الرئيس ترامب هنا لإنعقاد القمة التاريخية، ثم يصطحب ضيف مصر إلى القاعة، وسيكون هناك قمة مصرية أمريكية، ثم هناك جلسة مهمة بين الرئيسين على المستوي الرئاسي وبحث الكثير من القضايا منها قضية السلام، ثم إنضمام الرئيس مع الرئيس ترامب إلى القمة التاريخية مع قادة الدول".

أحمد موسي الرئيس السيسي ترامب تل أبيب مطار شرم الشيخ

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

صورة أرشيفية

نظرة شاملة على اتفاقية السلام في شرم الشيخ.. من الخاسر والفائز بها؟.. سمير راغب يوضح

ترامب

باحثة تكشف مفاجأة: لا يوجد ضمانات من الجانب الإسرائيلي والضامن الوحيد هو ترامب

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

