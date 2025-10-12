قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تاريخ من البطولات حاضر من الإنجازات.. إعلام القليوبية تحتفل بانتصارات أكتوبر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

نظم مجمع إعلام القليوبية، احتفالية كبرى لإحياء الذكرى الـ52 لحرب أكتوبر المجيدة، بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، تحت عنوان “تاريخ من البطولات.. حاضر من الإنجازات”.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بتعزيز الانتماء والوعي الوطني، وحرصه على تسليط الضوء على مثل هذه المناسبات لإبراز ما تحمله من قيم وطنية وترسيخ روح الفخر بتاريخ مصر المجيد في نفوس المواطنين، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيي مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من الدكتور أحمد محمد يوسف عليق عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، والعميد ياسر محمود عبد العزيز الخبير الأمني والاستراتيجي، وعمرو حسن السيد مدير عام إعلام القليوبية، وريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام القليوبية، والدكتورة منى هدهد مدير إدارة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها
وبدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة لبعض آيات القرآن الكريم ثم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن حرب أكتوبر.

جاءت كلمة الدكتور أحمد محمد يوسف عليق، مؤكداً أننا نشارك اليوم في إحياء الذكرى الــ52 لنصر أكتوبر المجيد، هذا الحدث الذي سيظل محفورًا في وجدان كل مصري كرمز للبطولة والكرامة الوطنية، إن ما حققه جيشنا الباسل في السادس من أكتوبر عام 1973 لم يكن مجرد نصر عسكري، بل كان تجسيدًا لإرادة أمة ووحدة شعب وعزيمة لا تلين في مواجهة التحديات.

وأكدت ريم حسين عبد الخالق، مدير مجمع إعلام القليوبية، في كلمتها أن احتفالنا اليوم ليس فقط لاسترجاع ذكريات النصر، بل هو أيضًا دعوة لكل منا أن يعي قيمة هذا الوطن، وأن يعمل من أجل رفعته وأن يكون على قدر المسؤولية التي حملها لنا أبطالنا الشهداء والمقاتلون الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل أن نحيا أحرارًا أعزاء، كما أنه كما سطر أبطالنا في أكتوبر 1973 ملاحم النصر والعزة، فإن أبناء مصر اليوم يواصلون المسيرة في ميادين البناء والتنمية، ليرفعوا راية الوطن خفاقة في كل المجالات.

وأشارت الدكتورة منى هدهد، إلى أن ذكرى أكتوبر هي دروس في التضحية والعمل الجماعي للوطن ودورنا هو غرس هذه القيم الوطنية في شبابنا لبناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل بكل إصرار وعزيمة.

وأكد العميد ياسر محمود، بأن رجال القوات المسلحة سطروا بدمائهم ملحمة خالدة أعادت لمصر كرامتها، وللأمة العربية عزتها، وسيبقى هذا النصر مصدر فخر للأجيال، ومدرسة يتعلم منها الجميع معاني الوطنية والولاء والانتما، مشيرا إلى أن تضحيات أبطال الجيش المصري ستظل نبراسًا يضيء طريق المستقبل، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه وصمام أمانه في مواجهة أي تهديد.

واختتم كلمته بتوجيه التحية لأرواح الشهداء الأبرار، والتأكيد على استمرار العمل من أجل رفعة الوطن وأمنه واستقراره، قائلاً: "تحيا مصر.. وتحيا القوات المسلحة المصرية".

كما تضمنت الاحتفالية عروضًا وثائقية عن نصر أكتوبر المجيد وأناشيد وطنية، إلى جانب فقرات فنية واستعراضية ، عبروا من خلالها عن حبهم لوطنهم واعتزازهم ببطولات أكتوبر، حيث نالت الفقرات إعجاب الحضور وأضفت أجواءً من البهجة والفخر على الفعالية.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من الشخصيات المشاركة والمتميزة، وتسليم دروع وشهادات شكر تقديرًا لجهودهم في دعم العمل الوطني والمجتمعي، كما تم توجيه الشكر لجميع المشاركين في إنجاح هذه الفعالية التي جمعت بين التوعية والتثقيف والمتعة الفنية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

