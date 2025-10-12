قيادي بحركة فتح: مصر قادت الدول ودورها واضح في مبادرة وقف إطلاق النار

أكد أسامة قعدان، القيادي بحركة فتح في رفح ، أن مصر مع عدد من الدول كان لها دور واضح في مبادرة وقف إطلاق النار والتي قام بها ترامب.

وقال أسامة قعدان، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن تبادل الأسرى نقطة هامة في ملف وقف إطلاق النار، ولكن كان لا بد من وقف الحرب بشكل كامل في قطاع غزة.

وتابع القيادي بحركة فتح في رفح، أنه لا بد من وجود حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، ولكن وقف إطلاق النار خاصة بعد الجرائم الإسرائيلية كان لا بد أن يتم.

وأشار إلى أن ما قامت به مصر لم يكن مجرد تدخل دبلوماسي، بل موقف تاريخي راسخ، رسخ مكانة مصر كضامن للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها.