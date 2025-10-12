قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السوداني يطلق مشروع مدينة الصحة الدوائية جنوب بغداد بكلفة تتجاوز 500 مليون دولار

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، انطلاق العمل التنفيذي في مشروع مدينة الصحة الدوائية جنوب العاصمة بغداد، والذي يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الصناعة الدوائية بالعراق،على مساحة تقدر بـ120 ألف متر مربع.


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السوداني أطلق أيضا العمل التنفيذي في خمسة مصانع دوائية، بتكلفة تتجاوز 500 مليون دولار، وهي:

 (مصنع الأدوية الحيوية المشابه، بالتعاون مع شركة هيتروا العالمية، ومصنع إنتاج مشتقات البلازما، بالتعاون مع شركة أكورد البريطانية وبروثيا الهولندية، مصنع محاليل الغسيل البريتوني، بالتعاون مع شركة باكستر فانتف الأمريكية، مصنع الأدوية، بالتعاون مع شركات عالمية، ومصنع المنسوجات الطبية والمواد النبذية)، بالإضافة إلى مشاريع مساندة، تتضمن مركزاً للأبحاث والتطوير الدوائي، بالتعاون مع شركة سارتوريوس الألمانية، ومخازن طبية مبردة ومعقمة، ومحطات توليد الكهرباء الطاقة الشمسية".

وتابع البيان، أن "رئيس الوزراء افتتح من موقع مدينة الصحّة الدوائية، عبر دائرة تلفزيونية، 3 مراكز للغسيل الكلوي البريتوني في محافظات؛ بغداد، ونينوى، وأربيل"، كما شهد مراسم توقيع 3 اتفاقيات مبادئ مع كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الصناعات الدوائية، واستخدام المشابهات الأحيائية لإنتاج أدوية الأمراض السرطانية والمناعية، وكذلك العلاجات المشتقة من بلازما الدم ومركز البحث والتطوير الدوائي.


وأشار البيان إلى أنه "تم توقيع الاتفاقية الأولى بين وزارة الصحة والقطاع الخاص وشركة أكورد البريطانية، وتوقيع اتفاقيتين بين الشركة المستثمرة لمدينة الصحّة الدوائية، مع كل من شركة أبوت الأمريكية، وشركة سارتوريوس الألمانية".


ولفت البيان، إلى أن "مشروع مدينة الصحة الدوائية من أضخم المشاريع الاستراتيجية في مجال الصناعة الدوائية، الذي سيعمل على استقطاب الشركات العالمية الرائدة بهدف نقل التكنولوجيا والتصنيع الدوائي المتقدم داخل العراق، ويوفر علاجات للأمراض السرطانية والمناعية والأمراض المستعصية الأخرى".


وأوضح رئيس الوزراء، أن" الحكومة اتخذت عدة قرارات مهمة لدعم وزارة الصحة والقطاع الخاص من أجل تنفيذ هذا المشروع"، مضيفا أنه "تم التعاقد مع شركات عالمية مختصة لإنتاج أدوية منقذة للحياة، بجودة عالية ووفق المواصفات العالمية، وتحتاجها السوق".


ونوه إلى أن "الأمن الدوائي لا يختلف في أهميته عن الأمن الغذائي والعسكري، ونعمل على جعل قطاع الصحة يستوعب الشباب من مختلف التخصصات"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة بدعم وإسناد القطاع الخاص، ووزارة الصحة ماضية بالعمل من أجل إنجاز المشاريع الصحية المختلفة.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مشروع مدينة الصحة الدوائية جنوب العاصمة بغداد قطاع الصناعة الدوائية بالعراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

جانب من الحملات

رئيس تنمية ٦ أكتوبر: تنفيذ ١٩ قرار إزالة لتغيير النشاط بالقطاع الشرقي

جانب من الجولة

تكثيف الأعمال بمشروع “سكن مصر – أرض المعارض” المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن برنامج الاستثمار في المناخ بمصر

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد