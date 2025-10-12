إحصائية غريبة.. الغندور : مفيش لاعب أساسي من الزمالك في لقاء مصر و غينيا

علق الإعلامي خالد الغندور علي عدم وجود لاعب أساسي من فريق نادي الزمالك في لقاء مصر و غينيا بيساو اليوم.



و كتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"لا لاعب اساسي من الزمالك في مباراة مصر و غينيا بيساو و كمان و لا لاعب اساسي من الزمالك في مباراة المنتخب الثاني امام البحرين و ده مش اعتراض و لكن هي إحصائية غريبة نادرا ما تحدث أو لم تحدث من قبل وخصوصا أن الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية".

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

نجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا على جيبوتى، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.