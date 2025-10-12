هام لجمهور المنتخب.. تمديد ساعات عمل الخط الثالث للمترو حتى 2 صباحًا

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق (الخط الأخضر)، عن تعديلات مؤقتة في مواعيد التقاطر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، تزامنًا مع مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة الدولي.

مد ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو حتى الثانية صباحًا

وأوضحت الشركة أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تجنب الازدحام داخل محطات المترو، خاصة في محيط استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأشارت الشركة الفرنسية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ فيسبوك، إلى أنه سيتم توفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور لضمان سرعة مسير القطارات.

وأضافت أن القادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، سيكون زمن التقاطر 9 دقائق فقط.

كما أوضحت الشركة أنه سيتم مد ساعات العمل بالخط الثالث للمترو حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حتى يتمكن جماهير المباراة من الخروج والوصول إلى أقرب نقطة.