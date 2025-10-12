قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
رياضة

ستاد القاهرة يتزين استعدادًا لفرحة الصعود لكأس العالم| صور خاصة

استاد القاهرة الدولي
استاد القاهرة الدولي
كتب – إسلام مقلد :

حصل صدى البلد على صور لإستاد القاهرة الدولي الذي يحتضن مواجهة تجمع بين منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة الثلاثي: المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.

وتظهر الصور جاهزية استاد القاهرة لاحتضان المباراة والحفل الجماهيري الذي سيتم إقامته ويحييه أحمد سعد وحمادة هلال احتفالا بصعود منتخب مصر إلى كأس العالم 2026.

ويشهد ملعب القاهرة الدولي في العاشرة مساء اليوم (الأحد)، مواجهة تجمع بين منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تقام في ضيافة الثلاثي: المكسيك وكندا والولايات المتحدة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 13 يوليو 2026.

كان منتخب مصر قد حسم بطاقة التأهل منذ الجولة التاسعة، بعد تفوقه على منتخب جيبوتي (3 – 0) الأربعاء الماضي على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة حافظ بها على فارق الخمس نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، الذي تفوق على مضيفه منتخب سيراليون (1 – 0) في نفس التوقيت.

رجال المدرب الوطني حسام حسن، قدموا أداءً متميزًا للغاية خلال مرحلة التصفيات، وأكملوا البداية الممتازة مع البرتغالي روي فيتوريا، الذي حصد معه زملاء الحارس محمد الشناوي انتصارين على جيبوتي (6 – 0) وسيراليون (2 – 0) في أول جولتين، قبل أن يواصلوا تألقهم بعدها بالفوز على منتخب بوركينا فاسو، المنافس الأول على بطاقة التأهل (2 – 1)، ثم تعادلوا مع غينيا بيساو (1 – 1)، وتفوقوا على إثيوبيا (2 – 0) وسيراليون (1 – 0) وإثيوبيا مجددًا (2 – 0)، ثم جاء التعادل مع بوركينا فاسو (0 – 0) في واجادودو، ليرسم ملامح تأهل مستحق وضع عملاق شمال إفريقيا بين كبار العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ورغم أن نتيجة المباراة أصبحت غير مؤثرة وغياب العديد من العناصر الأساسية، وعلى رأسها الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية، بسبب تراكم الإنذارات ومنح حسام حسن راحة لبعض النجوم، وعلى رأسهم قائد الفريق محمد صلاح، هداف التصفيات برصيد 9 أهداف، يبقى الفوز مهمًا جدًا من أجل الحفاظ على بقاء المنتخب، ضمن أفضل 36 منتخبًا في التصنيف الدولي، حتى يدخل القرعة، التي تجرى في ديسمبر المقبل مع التصنيف الثالث.

منتخب غينيا بيساو، المصنف رقم 37 إفريقيًا و130 عالميًا، يدخل لقاء اليوم بدون أي دوافع ’ حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب هذه المجموعة برصيد 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و3 خسائر، لكنه يحلم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار "القارة السمراء" وبطل المجموعة لاستعادة الثقة، التي تراجعت بشدة عقب إخفاقه كذلك في التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب نهاية العام الحالي، بعد أن حافظ على تواجده فيها، منذ تأهله لأول مرة في نسخة 2017 بالجابون.

الفارق في تاريخ وحاضر المنتخبين، لم يمنع حضور الندية والتكافؤ بينهما في المواجهتين السابقتين ’ حيث حسم "الفراعنة" أول لقاء بهدف محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون عام 2022 والتي تأهل فيها للمباراة النهائية، تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، ثم تمكن من عرقلة مسيرة الانتصارات في هذه التصفيات وفرض عليه التعادل (1 – 1)، في لقاء الجولة الرابعة لهذه التصفيات بعدما تقدم عبر نجمه ماما بالدي في الدقيقة 42 ، قبل أن يصحح محمد صلاح الأوضاع قبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء.

إستاد القاهرة الدولي منتخب مصر كأس العالم

