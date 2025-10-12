أحمد حسن يكشف عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي توروب..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي ،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب أحمد حسن :"أسماء الجهاز المعاون للدنماركي ياس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي

وليد صلاح الدين: مدير الكرة

كينيث هندرسن .. المدرب العام

عادل مصطفى .. مدرب مساعد

راسموس فيلهلمسن .. مخطط الأحمال

هينيريك هندرسن: مدرب حراس مرمى

كريستيانسن : محلل أداء

نيكولا لويدبيرج: محلل أداء".



يحرص الدنماركي ييس ثوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على مراقبة لاعبيه الدوليين الذين يشاركون اليوم الأحد مع المنتخبين الأول والثاني، في ظل رغبته بتكوين رؤية مبكرة عن جاهزيتهم قبل استئناف مشوار الفريق.

ثمانية لاعبين من الأهلي مع المنتخب الأول

يشارك ثمانية نجوم من القلعة الحمراء ضمن صفوف منتخب مصر الأول الذي يواجه غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026، بعدما ضمن الفراعنة التأهل عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.





واللاعبون هم:





محمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد هاني

ياسر إبراهيم

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

أحمد سيد زيزو