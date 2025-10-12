قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
رياضة

أحمد حسن يكشف عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي توروب..تفاصيل

الدنمركي ياس توروب
الدنمركي ياس توروب
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي ،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب أحمد حسن :"أسماء الجهاز المعاون للدنماركي ياس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي

وليد صلاح الدين: مدير الكرة

كينيث هندرسن .. المدرب العام

عادل مصطفى .. مدرب مساعد

راسموس فيلهلمسن .. مخطط الأحمال

هينيريك هندرسن: مدرب حراس مرمى

كريستيانسن : محلل أداء

نيكولا لويدبيرج: محلل أداء".


يحرص الدنماركي ييس ثوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على مراقبة لاعبيه الدوليين الذين يشاركون اليوم الأحد مع المنتخبين الأول والثاني، في ظل رغبته بتكوين رؤية مبكرة عن جاهزيتهم قبل استئناف مشوار الفريق.

ثمانية لاعبين من الأهلي مع المنتخب الأول

يشارك ثمانية نجوم من القلعة الحمراء ضمن صفوف منتخب مصر الأول الذي يواجه غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026، بعدما ضمن الفراعنة التأهل عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.


 

واللاعبون هم:


 

محمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد هاني
ياسر إبراهيم
أحمد نبيل كوكا
مروان عطية
محمود حسن تريزيجيه
أحمد سيد زيزو

