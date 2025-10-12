تعرف على موعد المران الأول لتوروب مع الأهلي

يستهل الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشوار قيادته للتدريبات غدا بعد تعيينه بشكل رسمي بعد وصول الجهاز المعاون.

ويعود الفريق الاحمر لتدريابته مساء غدا إستعداداً لمواجهة أيجل نوار المقرر لها السبت المقبل في بوورندي بذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا ، ومن الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية اليوم بناء علي طلب من الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد خاصة أن جهازه المعاون لم يكن قد وصل الي القاهرة بجانب رحيل عماد النحاس المدير الفني المؤقت الي العراق لقيادة فريق الزوراء بناء علي تعاقد تم معه.

ومن المقرر ان يشهد مران الغد إنتظام مجموعة من اللاعبين الدوليين الذي كانوا مع المنتخب الوطني بعد انتهاء مهمتهم بخوض مواجهة غينيا بيساو ، فيما سيشهد المران يوم الثلاثاء إكتمال الصفوف بعودة اللاعبين المحترفين وكذلك اللاعبين الذي تواجدوا مع المنتخب الثاني الذي يقوده حلمي طولان بعد العودة من المغرب.

