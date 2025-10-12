قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشأن سد النهضة.. عمرو أديب يطالب بالضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لمواجهة ايجل نوار

عبدالحكيم أبو علم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريابته مساء غدا إستعداداً لمواجهة أيجل نوار المقرر لها السبت المقبل في بوورندي بذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا ، وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية اليوم بناء علي طلب من الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد خاصة أن جهازه المعاون لم يكن قد وصل الي القاهرة بجانب رحيل عماد النحاس المدير الفني المؤقت الي العراق لقيادة فريق الزوراء بناء علي تعاقد تم معه.

ومن المقرر ان يشهد مران الغد إنتظام مجموعة من اللاعبين الدوليين الذي كانوا مع المنتخب الوطني بعد انتهاء مهمتهم بخوض مواجهة غينيا بيساو ، فيما سيشهد المران يوم الثلاثاء إكتمال الصفوف بعودة اللاعبين المحترفين وكذلك اللاعبين الذي تواجدوا مع المنتخب الثاني الذي يقوده حلمي طولان بعد العودة من المغرب. 

النادي الأهلي الاهلي محمود الخطيب بوروندي دوري ابطال افريقيا

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة

وزير الصحة يهنئ الدكتور شريف وديع بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ

نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

