قبل المواجهة الحاسمة.. سيناريوهات تأهل السعودية والعراق إلى كأس العالم

يترقب عشاق كرة القدم العربية والآسيوية مواجهة نارية بين السعودية والعراق، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المحلق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة السعودية والعراق في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة على ملعب “الإنماء”.

وكان الأخضر السعودي استهل مشواره في الملحق الآسيوي بالفوز على إندونيسيا 3-2، بينما تغلب أسود الرافدين على إندونيسيا 1-0.

سيناريوهات تأهل السعودية والعراق إلى كأس العالم

احتمالا الفوز أو التعادل يقودان السعودية إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث أنه في حال تساوي عدد النقاط يتأهل الأخضر مستفيدًا من فارق الأهداف المسجلة (3 أهداف مقابل هدف واحد للعراق).

في المقابل، لا بديل أمام العراق سوى الفوز من أجل خطف بطاقة العبور إلى مونديال 2026.

نظام الملحق الآسيوي

وتقام مباريات الملحق الآسيوي (الدور الرابع) بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، وبعد نهاية الملحق، سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.