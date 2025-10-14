دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي برشلونة الإسباني أنهى اتفاقه مع نجمه الهولندي فرينكي دي يونج لتجديد عقده حتى 2029.

وأوضح الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة “إكس”، أن دي يونج سيوقع غداً على تجديد عقده حتى 2029 بعد الاتفاق على جميع التفاصيل.

وينتهي عقد دي يونج الحالي مع نادي برشلونة بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

إصابة ليفاندوفسكي

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “تعرض روبرت ليفاندوفسكي لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، وسيغيب عن الملاعب، حيث تعتمد مدة تعافيه على تطور حالته”.

وسجل المهاجم البولندي أربعة أهداف في تسع مباريات حتى الآن في موسم 2025/26، بما في ذلك ثنائية أمام فالنسيا، وهدفين ضد أوفييدو وريال سوسيداد.

وعلى الصعيد الدولي، سجل هدفين مع بولندا هذا الموسم، كان آخرهما خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر أمام ليتوانيا.