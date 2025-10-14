قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
رياضة

دي يونج يجدد عقده مع برشلونة حتى 2029

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي برشلونة الإسباني أنهى اتفاقه مع نجمه الهولندي فرينكي دي يونج لتجديد عقده حتى 2029.

وأوضح الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة “إكس”، أن دي يونج سيوقع غداً على تجديد عقده حتى 2029 بعد الاتفاق على جميع التفاصيل.

وينتهي عقد دي يونج الحالي مع نادي برشلونة بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

إصابة ليفاندوفسكي

في سياق آخر، أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “تعرض روبرت ليفاندوفسكي لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، وسيغيب عن الملاعب، حيث تعتمد مدة تعافيه على تطور حالته”.
وسجل المهاجم البولندي أربعة أهداف في تسع مباريات حتى الآن في موسم 2025/26، بما في ذلك ثنائية أمام فالنسيا، وهدفين ضد أوفييدو وريال سوسيداد.

وعلى الصعيد الدولي، سجل هدفين مع بولندا هذا الموسم، كان آخرهما خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر أمام ليتوانيا.

برشلونة فرينكي دي يونج فابريزو رومانو ليفاندوفسكي

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

سرطان الرئة

تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد