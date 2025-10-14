حسام الدين مصطفى: بطولة العالم لرفع الأثقال أصعب من الدورات البارالمبية فنياً

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، أن المنافسات المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 وحتى 18 أكتوبر الجاري تُعد من أصعب البطولات على الإطلاق، نظرًا لقوة المستويات الفنية وشدة التنافس بين اللاعبين.

وأوضح الدكتور حسام الدين مصطفى أن بطولة العالم أصعب بكثير من منافسات دورة الألعاب البارالمبية من الناحية الفنية، نظرًا لارتفاع عدد المشاركين ومستوياتهم الرقمية المميزة، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تشهد مشاركة قياسية تُعد الأكبر في تاريخ اللعبة، وهو ما يؤكد التطور الكبير في رياضة رفع الأثقال البارالمبية.

ووجّه رئيس اللجنة البارالمبية الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم لأبطال مصر البارالمبيين واهتمام القيادة السياسية بملف أصحاب الهمم، مؤكدًا أن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لبطولة العالم أكبر دليل على هذا الدعم والرعاية.

كما ثمّن الدكتور حسام الدين مصطفى جهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يساند باستمرار كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي البارالمبي ويدعم الأبطال في مختلف المشاركات المحلية والدولية.

وانطلقت البطولة يوم 9 أكتوبر بمنافسات الناشئين والناشئات التي استمرت على مدار يومين، على أن تُقام منافسات الكبار من 11 حتى 17 أكتوبر، وتُختتم البطولة بمنافسات الفرق يوم 18 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 72 دولة من مختلف قارات العالم، تضم 120 لاعبًا ولاعبة في فئة الناشئين، و533 لاعبًا ولاعبة في فئة الكبار، من بينها الجزائر، الصين، فرنسا، بريطانيا، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، البرازيل، اليابان، والمغرب، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة التي تشارك ببعثة قوامها 54 لاعبًا ولاعبة (21 في الناشئين والناشئات و33 على صعيد الكبار).