قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام الدين مصطفى: بطولة العالم لرفع الأثقال أصعب من الدورات البارالمبية فنياً

بطولة العالم لرفع الأثقال
بطولة العالم لرفع الأثقال
القسم الرياضي

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، أن المنافسات المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 وحتى 18 أكتوبر الجاري تُعد من أصعب البطولات على الإطلاق، نظرًا لقوة المستويات الفنية وشدة التنافس بين اللاعبين.

وأوضح الدكتور حسام الدين مصطفى أن بطولة العالم أصعب بكثير من منافسات دورة الألعاب البارالمبية من الناحية الفنية، نظرًا لارتفاع عدد المشاركين ومستوياتهم الرقمية المميزة، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تشهد مشاركة قياسية تُعد الأكبر في تاريخ اللعبة، وهو ما يؤكد التطور الكبير في رياضة رفع الأثقال البارالمبية.

ووجّه رئيس اللجنة البارالمبية الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم لأبطال مصر البارالمبيين واهتمام القيادة السياسية بملف أصحاب الهمم، مؤكدًا أن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لبطولة العالم أكبر دليل على هذا الدعم والرعاية.

كما ثمّن الدكتور حسام الدين مصطفى جهود الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يساند باستمرار كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي البارالمبي ويدعم الأبطال في مختلف المشاركات المحلية والدولية.

وانطلقت البطولة يوم 9 أكتوبر بمنافسات الناشئين والناشئات التي استمرت على مدار يومين، على أن تُقام منافسات الكبار من 11 حتى 17 أكتوبر، وتُختتم البطولة بمنافسات الفرق يوم 18 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 72 دولة من مختلف قارات العالم، تضم 120 لاعبًا ولاعبة في فئة الناشئين، و533 لاعبًا ولاعبة في فئة الكبار، من بينها الجزائر، الصين، فرنسا، بريطانيا، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، البرازيل، اليابان، والمغرب، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة التي تشارك ببعثة قوامها 54 لاعبًا ولاعبة (21 في الناشئين والناشئات و33 على صعيد الكبار).

اللجنة البارالمبية حسام اليدن مصطفي بطولة العالم بطولة العالم لرفع الأثقال رفع الأثقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

سرطان الرئة

تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

بالصور

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد