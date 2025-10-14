تعرف على شروط نجاح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

بدأ العد التنازلي لإجراء انتخابات النادي الأهلي، والتي من المقرر أن تقام يوم 31 أكتوبر الجاري، بعد أن وجه النادي الدعوة للجمعية العمومية الى الانعقاد واختيار مجلس إدارة جديدة تمتد ولايته حتى 2029.

وجهز أعضاء النادي للتواجد والمشاركة بكثافة في العملية الإنتخابية التي يتوقف نجاحها على عدة شروط، أبرزها حضور أكثر من 5 آلاف عضو ممن يحق لهم التصويت، لإكتمال النصاب القانوني.

ولنجاح الإنتخابات، يجب موافقة 25 % من الحاضرين على إنتخاب الأسماء التي حسمت مقاعدها بالتزكية، وهم محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبا وخالد مرتجي أمينا للصندوق، وابراهيم العامري ورويدا هشام للعضوية تحت السن.

ودعا النادي أعضاءه الى الإنتخابات، بعد أن أقرت الجمعية العمومية في إجتماعها الخاص الأخير، التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي، لتتماشى مع قانون الرياضة الجديد.