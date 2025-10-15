ما أعظمها من رحلة.. سامح حسين ينشر صورًا مع عائلته أمام الكعبة المشرفة

شارك الفنان سامح حسين جمهوره صورة جديدة له برفقة زوجته وابنتيه فاطمة ومريم، من أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائهم مناسك العمرة.

وكتب سامح حسين على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الحمد لله، ما أعظمها من رحلة، اللهم تقبل،

يا رب اكتبها لكل مشتاق."

سامح حسين يتحدث عن فيلمه الجديد «استنساخ»

يُذكر أن الفنان سامح حسين كان قد تحدث عن فيلمه الأخير «استنساخ» خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، معبرًا عن سعادته بتجسيد شخصية «يونس العربي» في الفيلم، واصفًا إياها بأنها من أقرب الشخصيات إلى قلبه وأكثرها إرهاقًا له على المستويين النفسي والجسدي.

وأشار حسين إلى أن العمل يتميز بحالة بصرية وذهنية مختلفة، وكشف سر الجدل الذي أُثير حول الفيلم قبل عرضه مع الرقابة على المصنفات الفنية، موضحًا أن السيناريست عبدالرحيم كمال كان قد اعترض فقط على لقطتين، وليس على مشهدين كاملين كما أشيع.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم «استنساخ» في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي.

ويحمل العمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.

الفيلم من بطولة سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، ومن تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.