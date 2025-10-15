قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025
ماذا تقول في دعاء الشكر لله؟.. كلمات من هدي النبي تمنحك البركة
بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن
اغتيال صفاء المشهداني المرشح في انتخابات البرلمان العراقي | شاهد
لتسريع التعافي .. الأهلي يلجأ إلى حقن حسين الشحات بالبلازما | تفاصيل
رغم الفوارق الكبيرة بيننا.. نائب رئيس «كاب فيردي»: إذا واجهنا مصر قريبًا سنفوز عليها
الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن
ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف
مصرع 20 شخصًا في حريق حافلة بالهند .. و«مودي» يُعزي أسر الضحايا
سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك
أبومسلم: ديانج يمتلك عروضًا من السعودية.. والأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تمتع السلع المصرية بسُمعة جيدة يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بشأن تمتع السلع المصرية بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، مؤكدة أن هذه الجهود جاءت نتيجة دعم وتشجيع  القطاع الصناعي، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات التجارية التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.


و أشارت" الكسان" فى تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن زيادة الصادرات المصرية وتمتع السلع المحلية بسمعة طيبة عالميًا يعد عاملًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها ستسهم في تعزيز الثقة في المنتج المصري ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.


و أوضحت عضو النواب أن هذه الطفرة التصديرية، ستفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات، وتوفر فرص عمل، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.


تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لمتابعة الآليات والضوابط الحاكمة لفحص ومراقبة السلع والمنتجات، وذلك بحضور كل من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الآليات والقواعد الحاكمة والمنظمة للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً.

مصطفى مدبولي السلع تصدير الحكومة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادى أبوتشت بقنا

ترشيحاتنا

مصانع

اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعماً حقيقياً لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن جولة وزير خارجية ألمانيا بالجمالية: تقدير لحضارتنا

الإعلامي باسم يوسف

باسم يوسف: الكلام عن تغيير بيرس مورغان وهم.. شغلته المشاهدات مش الحقيقة

بالصور

مشروب صحي غني بمضادات الأكسدة.. طريقة عمل عصير التوت البري بعدة نكهات

عصير التوت البري
عصير التوت البري
عصير التوت البري

سر الرشاقة والمناعة القوية.. فوائد الكمثرى المذهلة لصحتك وجمالك

فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك
فوائد الكمثرى لصحتك وجمالك

حلول فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تنقذك من الإحراج اليومي

أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة
أسباب رائحة الفم الكريهة

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد