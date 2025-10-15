برلمانية: تمتع السلع المصرية بسُمعة جيدة يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بشأن تمتع السلع المصرية بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، مؤكدة أن هذه الجهود جاءت نتيجة دعم وتشجيع القطاع الصناعي، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات التجارية التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.



و أشارت" الكسان" فى تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن زيادة الصادرات المصرية وتمتع السلع المحلية بسمعة طيبة عالميًا يعد عاملًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أنها ستسهم في تعزيز الثقة في المنتج المصري ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.



و أوضحت عضو النواب أن هذه الطفرة التصديرية، ستفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات، وتوفر فرص عمل، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.



تجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لمتابعة الآليات والضوابط الحاكمة لفحص ومراقبة السلع والمنتجات، وذلك بحضور كل من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الآليات والقواعد الحاكمة والمنظمة للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً.