شوفنا الموت بعنينا.. القصة الكاملة لخروج قطار عن القضبان في سوهاج

ليلة مرعبة عاشها ركاب القطار رقم 990 القادم من القاهرة والمتجه إلى سوهاج، بعدما خرجت عرباته عن القضبان قبل لحظات من دخوله محطة سكك حديد سوهاج، في واقعة كادت أن تتحول إلى كارثة محققة لولا العناية الإلهية وسرعة تدخل الجهات المعنية.

بداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج، يفيد بوقوع عطل مفاجئ وخروج عربتين من القطار رقم 990 عن مسارهما قبل دخوله الرصيف الرئيسي بالمحطة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال هيئة السكك الحديدية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن السبب يعود إلى خلل في المفصل الرابط بين العربات، مما تسبب في انحرافهما جزئيًا عن القضبان دون انقلاب كامل.

رعب داخل العربات

في داخل القطار، كانت الأجواء مأساوية، صرخات تتعالى، ودموع تنهمر، وأصوات الأطفال تختلط بنداءات الركاب المذعورين، يقول محمد مجدي، أحد ركاب القطار، وهو لا يزال تحت تأثير الصدمة:

" كنت راكب القطار وعشت لحظة صعبة أوي، القطار اتقلب بينا ومش قادر أنسى الناس الكبيرة اللي كانت قاعدة بتعيط، فوق الـ70 سنة، وست كبيرة أُغمي عليها من الخوف، وأنا جسمي كان بيرتعش ومش عارف أعمل إيه، كل الناس نزلت على رجليها تمشي لحد المحطة".

تلك اللحظات التي عاشها الركاب كانت كفيلة بأن تزرع الرعب في قلوب الجميع، حيث مالت العربات فجأة عن مسارها، وبدأت تتوقف تدريجيًا وسط ارتطام خفيف وصراخ متواصل من كل اتجاه.

التحرك السريع للإنقاذ

قوات الحماية المدنية وصلت خلال دقائق، وتم تأمين موقع الحادث وفصل العربات المتضررة عن باقي القطار، كما تم نقل الركاب إلى عربات بديلة لاستكمال رحلتهم بأمان، بينما باشرت فرق الصيانة التابعة لهيئة السكك الحديدية رفع العربات المنحرفة وإعادة تسيير الحركة على الخط الطبيعي.

التحقيقات وأسباب الحادث

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيرًا إلى أنه تم فحص القضبان والعربات بدقة لمعرفة الأسباب الفنية وراء الواقعة.

وأضاف أن لجنة فنية تم تشكيلها بشكل عاجل للتحقيق في الحادث ورفع تقرير شامل بنتائج الفحص إلى الهيئة العامة، مع مراجعة نظم الأمان على الخط لتفادي تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلًا.

بهذه النهاية الآمنة تنفس الركاب الصعداء، بعد لحظات من الرعب عاشوها بين الخوف من الموت والدهشة من نجاتهم بأعجوبة، حادث قطار 990 بسوهاج لم يسفر عن خسائر بشرية، لكنه ترك أثرًا نفسيًا عميقًا في نفوس من شاهدوا الموت بعينيهم.