قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بين الحياة والموت.. كيف تحدّت فتاة سوهاج سم العقرب ونجت بـ107 أمصال؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في غرفة العناية المركزة بمستشفى سوهاج العام، كانت فتاة لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها تصارع الموت بعد ثلاث لدغات عقرب سامة كادت توقف قلبها للأبد.

لم تكن مجرد حالة تسمم عادية، بل معركة طبية دقيقة خاضها فريق من أطباء السموم والعناية المركزة لإنقاذها من موت محقق، في واحدة من أكثر الحالات ندرة وخطورة التي شهدتها سوهاج خلال السنوات الأخيرة.

تغلبت على 3 لدغات

القصة بدأت داخل إحدى قرى مركز طهطا، حين تعرضت الفتاة لثلاث لدغات مفاجئة اثنتان في الصدر وواحدة في الذراع اليسرى، لتبدأ حالتها في التدهور بسرعة كبيرة، حيث أصيبت بقيء دموي، وتعرق غزير، وتسارع في ضربات القلب وصل إلى أكثر من 200 نبضة في الدقيقة، إلى جانب انخفاض حاد في الأكسجين وبرودة بالأطراف.

وبناءً على توجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تم نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى سوهاج العام، وهناك كان في انتظارها فريق طبي متخصص بقيادة الدكتورة عزة عمر حسن، استشاري السموم بكلية طب سوهاج، والدكتور أحمد علي إسماعيل، استشاري العناية المركزة بمستشفيات سوهاج الجامعية.

أظهرت الفحوصات وجود التهاب حاد في عضلة القلب وضعف في القوة الانقباضية بنسبة 40%، ما استدعى تدخلاً فوريًا وإنعاشًا قلبيًا مرتين بعد توقف عضلة القلب، قبل أن تنجح الطواقم الطبية في استقرار حالتها.

على مدار ساعات طويلة من المتابعة الدقيقة والعلاج المكثف، تلقت المريضة 107 أمصال مضادة للسم وهو رقم غير مسبوق حتى بدأت مؤشرات التحسن تظهر تدريجيًا، وانتهت رحلتها من الموت إلى الحياة بخروجها من العناية المركزة في حالة مستقرة تمامًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج عقرب لدغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

ترشيحاتنا

مسرح النافورة

شاهد .. التجهيزات النهائية لمسرح النافورة بعد افتتاح الموسيقي العربية

توم كروز

بعد فترة قصيرة … انفصال توم كروز و آنا دي ارماس

سلوى خطاب

سلوى خطاب ضيفة برنامج «ورقة بيضا».. اليوم

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد