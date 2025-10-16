ضبط أكثر من طن لحوم وأسماك فاسدة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، حملات مكثفة من قِبل مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مطاعم ومحال تجارية بعدة مراكز مختلفة، في إطار خطة المحافظة لمواجهة الغش الغذائي وحماية صحة المواطنين.

دشنت مديرية الطب البيطري بسوهاج، عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة أسفرت نتائجها عن ضبط إجمالي طن و21 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة ومتغيرة الخواص خلال 15 يومًا فقط.

ففي مركز ساقلتة، تم ضبط نحو 300 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينما شهد مركز دار السلام ضبط 174 كجم لحوم بلدية غير صالحة تم إعدامها في الحال.

كما تمكنت الحملة في مركز المنشاة من ضبط 140 كجم متنوعة من اللحوم المفرومة والكبدة والأسماك المتعفنة، بجانب 57 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر بقرية الروافع دائرة مركز سوهاج.

أما أكبر الضبطيات فكانت خلال الحملة التي استهدفت أحد المطاعم الشهيرة بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، حيث تم ضبط 350 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة في حالة تعفن كامل وغير صالحة للاستهلاك.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن الحملات تأتي بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، لرفع كفاءة منظومة الرقابة الغذائية وضبط المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حده؛ لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المنشآت المخالفة.