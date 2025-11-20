بمواصفات رائدة .. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جدبيد إليك أهم مميزاته

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف Vivo X200 Ultra الرائد، ويأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس.

وأصبح هاتف S50 Pro mini القادم أكثر إثارة للاهتمام من الهواتف المدمجة الأخرى و سيستخدم الهاتف أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.1 .

هاتف فيفو





وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة بحجم 6.59 بوصة وإطار معدني، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب لتكبير الصور.

يذكر أن الهاتف السابق vivo S30 Pro mini تم إطلاقه عالميا تحت اسم vivo X200 FE، لذا من المحتمل أن يتم إطلاق vivo S50 Pro mini أيضا تحت اسم X300 FE.

مواصفات هاتف S50 Pro mini

تشير المعلومات إلى أن S50 Pro mini سيحتفظ بنفس حجم شاشة الجيل السابق البالغة 6.31 بوصة، بينما ستأتي شاشة S50 أصغر قليلا، بمقاس 6.59 بوصة بدلا من 6.67 بوصة في طراز S30.

ووفقا لتسريبات سابقة، سيتضمن هاتف vivo S50 Pro mini مستشعرا لبصمة الإصبع مدمجا أسفل الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية، إحداها بعدسة بيريسكوبية للتقريب البصري.

ويشير التسريب الجديد أيضًا إلى أن الهاتف سيضم نفس كاميرا التقريب البصري بيرسكوب مع إطار معدني في المنتصف.

و من المتوقع أن يتوفر هاتف Vivo S50 بأربعة ألوان وهي الأزرق والذهبي، والوردي، والأسود.